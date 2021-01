TIM: presentata ad Agcom l'offerta di coinvestimento in fibra su rete secondaria (Di venerdì 29 gennaio 2021) TIM , con l'obiettivo di accelerare la copertura e l'adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop, ha pubblicato sul proprio sito wholesale () l'... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) TIM , con l'obiettivo di accelerare la copertura e l'adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop, ha pubblicato sul proprio sito wholesale () l'...

L'iniziativa di TIM si basa sul modello del coinvestimento 'aperto' previsto dal nuovo Codice e rappresenta il primo caso di questo tipo in Europa su scala nazionale. L'applicazione delle nuove ...

(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Tim offre a tutti gli operatori interessati, non solo tlc ma anche utility, la possibilità di coinvestire nella rete secondaria. Di fatto apre le porte di FiberCop e notifica ...

(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Tim offre a tutti gli operatori interessati, non solo tlc ma anche utility, la possibilità di coinvestire nella rete secondaria. Di fatto apre le porte di FiberCop e notifica ...