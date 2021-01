Tensioni tra Governo e giovani in Tunisia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando era stato intervistato l’Ambasciatore della Tunisia in Italia Moez Sinaoui, un po’ di tempo fa aveva ribadito che il problema del Paese erano soprattutto i giovani che in mancanza di lavoro si sentivano sbandati e alcuni di loro cadevano nella tentazione dei gruppi fondamentalisti che garantivano molte certezze, seppur negative, e si arruolavano senza sapere a cosa andavano incontro. Ora le cose non sembrano del tutto cambiate e in questi giorni si sono presentati molti disordini : Tensioni e scontri tra gruppi di giovani e forze dell’ordine si stanno registrando in queste ore a Cité Etthadamen, sobborgo popolare della capitale, ma anche a Monastir, Sousse (dove un incendio è stato appiccato a una stazione di polizia), Biserta e in altre località del Paese. Lo affermano i media locali. Per disperdere i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando era stato intervistato l’Ambasciatore dellain Italia Moez Sinaoui, un po’ di tempo fa aveva ribadito che il problema del Paese erano soprattutto iche in mancanza di lavoro si sentivano sbandati e alcuni di loro cadevano nella tentazione dei gruppi fondamentalisti che garantivano molte certezze, seppur negative, e si arruolavano senza sapere a cosa andavano incontro. Ora le cose non sembrano del tutto cambiate e in questi giorni si sono presentati molti disordini :e scontri tra gruppi die forze dell’ordine si stanno registrando in queste ore a Cité Etthadamen, sobborgo popolare della capitale, ma anche a Monastir, Sousse (dove un incendio è stato appiccato a una stazione di polizia), Biserta e in altre località del Paese. Lo affermano i media locali. Per disperdere i ...

Datafriedkin : RT @Riccardiologo: Che cuck clamorosi che sono molti romanisti: si è accordato con 3 squadre diverse in 3 anni, litiga e aggredisce compagn… - nista192sette : RT @Riccardiologo: Che cuck clamorosi che sono molti romanisti: si è accordato con 3 squadre diverse in 3 anni, litiga e aggredisce compagn… - bancopostismo : RT @Riccardiologo: Che cuck clamorosi che sono molti romanisti: si è accordato con 3 squadre diverse in 3 anni, litiga e aggredisce compagn… - Riccardiologo : Che cuck clamorosi che sono molti romanisti: si è accordato con 3 squadre diverse in 3 anni, litiga e aggredisce co… - SovieticoIl : @rubio_chef Non si parla ma del genocidio degli Armeni, Israele non vuole che se ne parli perché non vuole tensioni… -