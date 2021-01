Tensione in casa Tottenham: Mourinho sostituisce Aurier, la reazione del calciatore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata di ieri è andata in scena una partita molto importante valida per la Premier League, sono scese in campo Tottenham e Liverpool ed a tenere banco è il caso Aurier, Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 per i Reds, la squadra di Klopp passa in doppio vantaggio con Firmino e Alexander-Arnold. Il Tottenham torna in partita con Hojbjerg, ma è Mane a chiudere nuovamente i conti. Il Liverpool torna al successo e si porta a -4 dalla vetta della classifica occupata dal Manchester City, i Citizen devono però recuperare una partita. Tottenham, il caso Aurier Nel frattempo scoppia in caso Aurier. Il calciatore è stato sostituito da Mourinho all’intervallo perché considerato il colpevole del gol realizzato da Firmino e l’ivoriano ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella giornata di ieri è andata in scena una partita molto importante valida per la Premier League, sono scese in campoe Liverpool ed a tenere banco è il caso, Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 per i Reds, la squadra di Klopp passa in doppio vantaggio con Firmino e Alexander-Arnold. Iltorna in partita con Hojbjerg, ma è Mane a chiudere nuovamente i conti. Il Liverpool torna al successo e si porta a -4 dalla vetta della classifica occupata dal Manchester City, i Citizen devono però recuperare una partita., il casoNel frattempo scoppia in caso. Ilè stato sostituito daall’intervallo perché considerato il colpevole del gol realizzato da Firmino e l’ivoriano ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - CalcioWeb : Momenti di tensione in casa #Tottenham tra #Mourinho e Aurier - zazoomblog : “Mi hai offesa!”. GF Vip faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Nella casa la tensione è al punt… - Liizard4 : @Yuri50547134 Era prevedibile.. troppa tensione in casa. Poi ci sono delle pedine che il confessionale muove a loro… - Noemy47121501 : Raga la discussione di oggi è nata perche tutta la casa ha fatto moobing su giulia e a pier no, per questo si sente… -