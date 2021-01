Tennis, Serena Williams: “Felice per la fine della quarantena, difficile stare in una stanza con una bambina” (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Tennista statunitense Serena Williams, dopo la vittoria contro Naomi Osaka nell’esibizione “A Day at the Drive” in quel di Adelaide, ha raccontato le giornate vissute in Australia. “Sono davvero contenta che la quarantena sia finita – ha spiegato Serena – Non è assolutamente facile trascorrere 14 giorni in una stanza con una bambina piccola, specialmente dopo ogni allenamento“. Non è un caso, dunque, che la campionessa a stelle e strisce abbia portato sua figlia Olympia allo zoo non appena ha potuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lata statunitense, dopo la vittoria contro Naomi Osaka nell’esibizione “A Day at the Drive” in quel di Adelaide, ha raccontato le giornate vissute in Australia. “Sono davvero contenta che lasia finita – ha spiegato– Non è assolutamente facile trascorrere 14 giorni in unacon unapiccola, specialmente dopo ogni allenamento“. Non è un caso, dunque, che la campionessa a stelle e strisce abbia portato sua figlia Olympia allo zoo non appena ha potuto. SportFace.

