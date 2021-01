Tasse | notifiche | il termine slitta a fine febbraio Consiglio dei ministri

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge) Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 282021, dei ...

Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di ...Inoltre abbiamo segnalato il dramma delle 50 milioni didelle cartelle esattoriali che ... un anno senzaper investire, per pagare i dipendenti e per assumere altri lavoratori'. ...Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecu ...A quasi due mesi dal via il Cashback di Stato entra nel vivo: una serie di proposte concrete per migliorare un'iniziativa della grandi potenzialità.