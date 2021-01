Tabellone Wta Melbourne 2 2021 | Barty testa di serie numero 1 | c’è Giorgi

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilprincipale dello Yarra Valley Classic, competizione Wta di scena adal 31 gennaio al 6 febbraio. Ashleighrappresenta ladi1 e beneficerà di un bye al primo turno, così come Sofia Kenin,di2. L’azzurra Camilaè l’unica italiana in main draw e affronterà al primo turno Clara Burel. Di seguito gli accoppiamenti delprincipale dell’evento australiano.WTA(1)vs Bye Bogdan vs Rakhimova Raina vs Bolsova Stosur vs (16) Bouzkova (12) Ferro vs Rogers Peterson vs Inglis Shvedovs vs Flipkens (7) Martic ...