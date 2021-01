Stefano Bettarini massacra Alfonso Signorini: “hai sempre perso però avresti vinto contro un programma per … ” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da qualche mese a questa parte i rapporti tra Stefano Bettarini e Alfonso Signorini sono tesissimi anzi, Bettarini ha anche fatto sapere che ha portato in Tribunale “Il grande fratello vip”. Questo è accaduto perché, secondo Stefano Bettarini, il suo ruolo e la sua persona sono stati manipolati come se lui fosse un burattino, prima è stato fatto entrare nella casa e poi, con una scusa quella della bestemmia che lui sostiene di non aver detto ma di aver usato solo un intercalare toscano, buttato fuori dalla casa. A Bettarini non è proprio andato giù questo modo di fare da parte di Alfonso Signorini e di tutta la produzione de Il grande fratello vip e allora , da quel momento, non ha mai ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da qualche mese a questa parte i rapporti trasono tesissimi anzi,ha anche fatto sapere che ha portato in Tribunale “Il grande fratello vip”. Questo è accaduto perché, secondo, il suo ruolo e la suana sono stati manipolati come se lui fosse un burattino, prima è stato fatto entrare nella casa e poi, con una scusa quella della bestemmia che lui sostiene di non aver detto ma di aver usato solo un intercalare toscano, buttato fuori dalla casa. Anon è proprio andato giù questo modo di fare da parte die di tutta la produzione de Il grande fratello vip e allora , da quel momento, non ha mai ...

