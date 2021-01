Slittino | Mondiali 2021 | Dominik Fischnaller avanza come ultimo nella sprint Fanno sognare Rieder Kainzwaldner

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si sono aperti in quel di Koenigssee idisu pista artificiale. Il week-end iridato sul catino teutonico è partito con le qualificazioni delle(le fasi finali che assegneranno le medaglie inizieranno a breve): ad agguantare il pass i migliori quindici di ogni gara. Tra gli uomini comanda senza alcun patema il grande favorito Felix Loch che guida in 38.340. Molto lontani i rivali, medaglia d’oro che dovrebbe arrivare senza errori madornali. Inseguono il connazionale Johannes Ludwig ed il russo Semen Pavlichenko. Tra gli italiani nono Kevin, mentre si salva per il rotto della cuffia, quindicesimo eddei qualificati. Più distanti Lukas Gufler, diciottesimo, e Leon Felderer, trentesimo. Ci si aspettava tanto ...