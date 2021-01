Ora è ufficiale: Falco alla Stella Rossa. Nostra esclusiva in porto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Filippi Falco va via dal Lecce come vi avevamo ampiamente preannunciato. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club pugliese ha reso nota la sua cessione allo Stella Rossa: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Falco alla Stella Rossa di Belgrado. Il giocatore nel pomeriggio partirà per sottoporsi alle visite mediche di rito”. https://twitter.com/OfficialUSLecce/status/1355081367722274818?s=20 Foto: Instagram Us Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Filippiva via dal Lecce come vi avevamo ampiamente preannunciato. Con una nota apparsa sul sito, il club pugliese ha reso nota la sua cessione allo: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippodi Belgrado. Il giocatore nel pomeriggio partirà per sottoporsi alle visite mediche di rito”. https://twitter.com/OfficialUSLecce/status/1355081367722274818?s=20 Foto: Instagram Us Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

