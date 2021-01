Nek a Verissimo: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare”, il drammatico incidente (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek sarà ospite a Verissimo domani, sabato 30 gennaio, alle 16.00 su Canale 5. “Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione” racconterà il cantante a Silvia Toffanin. “Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo”. Domani, sabato 30 gennaio, torna l’appuntamento con Verissimo e Silvia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek sarà ospite adomani, sabato 30 gennaio, alle 16.00 su Canale 5. “Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione” racconterà il cantante a Silvia Toffanin. “Questomi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo”. Domani, sabato 30 gennaio, torna l’appuntamento cone Silvia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

