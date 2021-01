Napoli, insultata e aggredita davanti scuola: bimba di 12 anni finisce in ospedale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Presa a calci e pugni davanti a scuola a soli 12 anni. Il nuovo caso di bullismo si è verificato ieri di fronte alla scuola media Silio italico di Fuorigrotta, vittima una ragazzina napoletana. I genitori si sono già rivolti alla polizia per denunciare l’accaduto e già nel pomeriggio un agente ha effettuato un sopralluogo alla scuola ed ha avuto un colloquio con la dirigente scolastica. Una vicenda delicata, un’indagine che è solo all’inizio. Ciò che è certo, al momento, è che la ragazzina ha riscontrato alcune contusioni ed i medici hanno stilato il referto di tre giorni di prognosi. La storia, ambientata a Napoli è raccontata sulle colonne del ‘Corriere del Mezzogiorno’. “Mia figlia – spiega il papà della ragazza al quotidiano – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Presa a calci e pugnia soli 12. Il nuovo caso di bullismo si è verificato ieri di fronte allamedia Silio italico di Fuorigrotta, vittima una ragazzina napoletana. I genitori si sono già rivolti alla polizia per denunciare l’accaduto e già nel pomeriggio un agente ha effettuato un sopralluogo allaed ha avuto un colloquio con la dirigente scolastica. Una vicenda delicata, un’indagine che è solo all’inizio. Ciò che è certo, al momento, è che la ragazzina ha riscontrato alcune contusioni ed i medici hanno stilato il referto di tre giorni di prognosi. La storia, ambientata aè raccontata sulle colonne del ‘Corriere del Mezzogiorno’. “Mia figlia – spiega il papà della ragazza al quotidiano – ...

Tre coetanei l’hanno prima presa in giro e poi picchiata davanti la media Silio Italico a Fuorigrotta. Lei era appena uscita dall’istituto insieme ad alcune amiche ...

LUCCA. Bullismo e cyberbullismo all’istituto superiore Machiavelli-Civitali. Comportamenti arroganti e di prevaricazione da parte di alcuni studenti minorenni della stessa classe (ragazzi e ragazze), ...

