Musacchio | “Felice di essere alla Lazio”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mateoè il nuovo acquisto in casa. Il difensore andrà a sostituire Luiz Felipe al momento out dopo l’operazionecaviglia. Il giocatore avrà un ruolo molto importante all’interno della rosa di mister Inzaghi che cercava proprio un difensore per la suaclasse 1990 di nazionalità argentina, è arrivato a Roma dal Milan con il quale ha giocato per quattro anni.: è lui il difensore scelto d: “? Grande occasione” Mateosi è presentato ufficialmente ai tifosi durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Formello. Il direttore sportivo Igli Tare ha detto: “Presento l’unico acquisto del mercato di ...

Lazio, la conferenza stampa di'Prima di tutto per me è un'opportunità grandissima quella di essere qua. Sono molto. Fisicamente mi sento molto bene, arrivo in questo club con tanta ...Esperienza, ambizione e tanta voglia di rilanciarsi. Mateosi presenta a Formello: 'Per me è una chance importantissima e non ci ho pensato più di due minuti a coglierla. Sonodi essere qui. Fisicamente mi sento molto bene, ho tanta voglia e ...Insieme a lui ci sarà il ds Igli Tare: segui la diretta scritta delle loro parole su Lalaziosiamonoi.it. Sono felice di essere qui, tutti i ragazzi mi hanno accolto veramente bene, arrivo in una grand ...E' stato un colpo ben pensato insieme all'allenatore perché serviva un difensore così, da 4 anni al Milan. Io ho sempre pensato che conta poco, sono altre le cose che contano, come l'attitudine e la v ...