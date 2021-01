(Di venerdì 29 gennaio 2021) “out. I’m back”. Così Hakanha annunciato di esseredal. Il fantasista delera fermo da più di una settimana dopo il tampone positivo, ha saltato anche il derby di Coppa Italia. La conferma è arrivata anche dal: “ACcomunica che Hakan Çalhano?lu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”. Ora Hakan Çalhano?lu dovrà sottoporsi ad ulteriori esami per capire se ilabbia lasciato strascichi sulle sue condizioni fisiche. Una volta scongiurata questa ipotesi il giocatore potrà essere convocato per la gara di domani contro il Bologna. Pioli ci spera: il turco ha dimostrato di ...

DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli - Sport_Mediaset : +++ #Milan, #Calhanoglu negativo al #COVID19: “Sono tornato”. #Ultimora #SportMediaset - TuttoMercatoWeb : Milan, Calhanoglu è tornato. Covid-19 superato, la gioia del turco: 'I. Am. Back' - teo_acm : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Hakan #Çalhanoglu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si s… - italiaserait : Milan, Calhanoglu guarito dal Covid: l’annuncio sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calhanoglu

I'm back ". Hakantorna a disposizione di Stefano Pioli . Il trequartista delè guarito dal Coronavirus e lo ha annunciato con un post Instagram che lo mostra in festa con la maglia rossonera. La sua ...Commenta per primo Hakanè guarito dal coronavirus. Tampone negativo per il trequartista deldopo 12 giorni a casa in quarantena. A comunicarlo lo stesso giocatore con un messaggio su Instagram : 'Negativo al ...Il Milan ha comunicato ufficialmente che Hakan Calhanoglu è risultato negativo ad un doppio tampone per il coronavirus. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa dopo una prima comunicaz ...Calhanoglu è risultato negativo al tampone molecolare e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo ...