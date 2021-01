Mattarella ha conferito un mandato esplorativo a Roberto Fico (Di venerdì 29 gennaio 2021) «Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia nel conferirmi il mandato esplorativo in un momento molto delicato per il Paese», ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo un colloquio di circa trenta minuti al Quirinale con Sergio Mattarella. A questo punto Fico dovrà fare una prima indagine per valutare la possibilità di formare un nuovo esecutivo con le forze che hanno formato la maggioranza del Conte bis. In pratica sarà un nuovo giro di consultazioni – che dovrà terminare non più tardi del 2 febbraio – con la differenza che non le terrà il presidente della Repubblica ma una figura politica. Lo stesso Mattarella al termine delle consultazioni ha detto che «per affrontare l’emergenza sanitaria e la crisi sociale servono un governo e una ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 gennaio 2021) «Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia nel conferirmi ilin un momento molto delicato per il Paese», ha detto il presidente della Cameradopo un colloquio di circa trenta minuti al Quirinale con Sergio. A questo puntodovrà fare una prima indagine per valutare la possibilità di formare un nuovo esecutivo con le forze che hanno formato la maggioranza del Conte bis. In pratica sarà un nuovo giro di consultazioni – che dovrà terminare non più tardi del 2 febbraio – con la differenza che non le terrà il presidente della Repubblica ma una figura politica. Lo stessoal termine delle consultazioni ha detto che «per affrontare l’emergenza sanitaria e la crisi sociale servono un governo e una ...

AStropez : RT @sabrimaggioni: #Mattarella ha conferito l’incarico esplorativo a Fico x tentare di raggiungere una maggioranza politica. In pratica Fic… - lucaparanoid : Io sono di parte, per carità, perché l'ho sempre adorato. Quindi ringrazio Mattarella per avergli conferito il mand… - Andre3520 : RT @sabrimaggioni: #Mattarella ha conferito l’incarico esplorativo a Fico x tentare di raggiungere una maggioranza politica. In pratica Fic… - tano2763 : RT @sabrimaggioni: #Mattarella ha conferito l’incarico esplorativo a Fico x tentare di raggiungere una maggioranza politica. In pratica Fic… - vale_ria_ : RT @sabrimaggioni: #Mattarella ha conferito l’incarico esplorativo a Fico x tentare di raggiungere una maggioranza politica. In pratica Fic… -