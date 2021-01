Inps: venduti a inquilini 56 appartamenti per 3.17 mln (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Nell’ambito del proprio programma di dismissioni immobiliari l’Inps ha concluso nei giorni scorsi la vendita in blocco di 56 appartamenti nel popoloso quartiere Tuscolano a Roma, ceduti ad affittuari di lungo corso. Lo comunica l’Inps in una nota. L’operazione, che riveste particolare importanza nello scenario attuale di grave emergenza abitativa, ha consentito di realizzare un importo di € 3.175.319 da destinare ad investimenti futuri. Nel rispetto delle norme di legge e delle direttive sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico, la vendita si e’ potuta effettuare a seguito di una valutazione di mercato degli immobili eseguita dall’Agenzia delle Entrate e di una proposta ai conduttori aventi diritto, applicando le agevolazioni sul prezzo della prima casa previsto dalla normativa di settore. L’operazione si inserisce ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Nell’ambito del proprio programma di dismissioni immobiliari l’ha concluso nei giorni scorsi la vendita in blocco di 56nel popoloso quartiere Tuscolano a Roma, ceduti ad affittuari di lungo corso. Lo comunica l’in una nota. L’operazione, che riveste particolare importanza nello scenario attuale di grave emergenza abitativa, ha consentito di realizzare un importo di € 3.175.319 da destinare ad investimenti futuri. Nel rispetto delle norme di legge e delle direttive sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico, la vendita si e’ potuta effettuare a seguito di una valutazione di mercato degli immobili eseguita dall’Agenzia delle Entrate e di una proposta ai conduttori aventi diritto, applicando le agevolazioni sul prezzo della prima casa previsto dalla normativa di settore. L’operazione si inserisce ...

L'operazione si inserisce nel nuovo piano di cessioni immobiliari dell'Istituto che prevede solo di recente vendite dirette, secondo specifiche condizioni e usi sociali, anche agli enti locali

Nell'ambito del proprio programma di dismissioni immobiliari l'Inps ha concluso nei giorni scorsi la vendita in blocco di 56 appartamenti nel popoloso quartiere Tuscolano a Roma, ceduti ad affittuari ...

L’operazione si inserisce nel nuovo piano di cessioni immobiliari dell’Istituto che prevede solo di recente vendite dirette, secondo specifiche condizioni e usi sociali, anche agli enti locali ...Nell'ambito del proprio programma di dismissioni immobiliari l'Inps ha concluso nei giorni scorsi la vendita in blocco di 56 appartamenti nel popoloso quartiere Tuscolano a Roma, ceduti ad affittuari ...