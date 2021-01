Infermiere morto nel sonno a Tor Vergata, non esistono prove sulla correlazione col vaccino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo Piano ha pubblicato un articolo il 27 gennaio per riportare il caso di un Infermiere morto nel sonno. La vicenda viene riportata con questo titolo: “Un altro Infermiere muore nel sonno. “Infarto”. Aveva fatto la seconda dose di vaccino”. Secondo gli autori, dunque, l’infarto non sarebbe la vera causa della morte dell’Infermiere bensì la seconda dose del vaccino Comirnaty. L’uomo lavorava come strumentista di sala operatoria presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. Secondo Piano News descrive il caso con queste parole: Probabilmente si tratta dell’ennesima “coincidenza”, così come “casuali” appaiono i tanti decessi e le gravi reazioni avverse che si stanno registrando in questi giorni sul personale sanitario vaccinato. Il ... Leggi su bufale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo Piano ha pubblicato un articolo il 27 gennaio per riportare il caso di unnel. La vicenda viene riportata con questo titolo: “Un altromuore nel. “Infarto”. Aveva fatto la seconda dose di”. Secondo gli autori, dunque, l’infarto non sarebbe la vera causa della morte dell’bensì la seconda dose delComirnaty. L’uomo lavorava come strumentista di sala operatoria presso il Policlinico Tordi Roma. Secondo Piano News descrive il caso con queste parole: Probabilmente si tratta dell’ennesima “coincidenza”, così come “casuali” appaiono i tanti decessi e le gravi reazioni avverse che si stanno registrando in questi giorni sul personale sanitario vaccinato. Il ...

Lorenzo5555552 : RT @danielamartani: E un altro infermiere morto di infarto improvvisamente dopo il #vaccino. Nessuna correlazione? Perché non fanno le auto… - PaoloScorpio : RT @danielamartani: E un altro infermiere morto di infarto improvvisamente dopo il #vaccino. Nessuna correlazione? Perché non fanno le auto… - meryanne61 : RT @NRicominciare: E un altro infermiere morto di infarto improvvisamente dopo il #baccino Perché non fanno le autopsie? Un dubbio a questo… - lievemente : RT @danielamartani: E un altro infermiere morto di infarto improvvisamente dopo il #vaccino. Nessuna correlazione? Perché non fanno le auto… - NRicominciare : E un altro infermiere morto di infarto improvvisamente dopo il #baccino Perché non fanno le autopsie? Un dubbio a q… -