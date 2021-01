Guinness Sei Nazioni 2021, la programmazione su DMAX e Motor Trend dal 6 febbraio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Guinness Sei Nazioni 2021, ecco dove guardare il torneo di rugby in televisione. L’Italia in diretta su DMAX le altre Nazioni su Motor Trend. La programmazione su DMAX e Motor Trend. A febbraio tornano in campo gli atleti internazionali del rugby nella nuova edizione del Guinness Sei Nazioni 2021 e i canali Discovery saranno nuovamente protagonisti, con la messa in onda in chiaro del prestigioso torneo che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi del rugby europeo. Ai nastri di partenza la “casa televisiva” ufficiale del Sei Nazioni sarà ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 29 gennaio 2021)Sei, ecco dove guardare il torneo di rugby in televisione. L’Italia in diretta sule altresu. Lasu. Atornano in campo gli atleti internazionali del rugby nella nuova edizione delSeie i canali Discovery saranno nuovamente protagonisti, con la messa in onda in chiaro del prestigioso torneo che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi del rugby europeo. Ai nastri di partenza la “casa televisiva” ufficiale del Seisarà ...

