Giustizia | boom di reati di usura a Palermo | +57 per cento in un anno**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) -deidinel distretto giudiziario di, dove isono notevolmente in crescita +57,55% dopo il calo del 28% registrato lo scorso anno, cioè di 167 a fronte di 106. E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani a. In calo invece risultano le denunce in materia di riciclaggio (107 contro le 148 del periodo precedente). Il numero deidi furto denunciati è inferiore rispetto al dato dello scorso anno (-4.65%): 28.151 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 29.525 del periodo precedente; con riferimento ai furti in abitazione, sono pari a 3.866 le ...