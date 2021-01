GameStop, la vendetta contro Wall Street (Di sabato 30 gennaio 2021) È Davide contro Golia, dicono. È la rivolta contro gli hedge fund dei piccoli risparmiatori e dei precari americani rimasti senza reddito a causa dei lockdown per bloccare il Covid. Una vendetta costata miliardi di dollari in pochi giorni ai grandi fondi di investimento che scommettono al ribasso sui titoli di aziende decotte per ricomprarli a un prezzo inferiore. I nuovi Davidesi sono organizzati in sciame, hanno preso le fionde sulla piattaforma Reddit e dall’estate scorsa, ma in particolare tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) È DavideGolia, dicono. È la rivoltagli hedge fund dei piccoli risparmiatori e dei precari americani rimasti senza reddito a causa dei lockdown per bloccare il Covid. Unacostata miliardi di dollari in pochi giorni ai grandi fondi di investimento che scommettono al ribasso sui titoli di aziende decotte per ricomprarli a un prezzo inferiore. I nuovi Davidesi sono organizzati in sciame, hanno preso le fionde sulla piattaforma Reddit e dall’estate scorsa, ma in particolare tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

superpopmarie : @giulielle16_ Se ho capito bene la quotazioni in borsa di Gamestop stavano calando (per colpa della pandemia e poch… - fabiottofab : RT @AndreaVenanzoni: GameStop è solo l'inizio. Adesso si comincia a ballare, sul serio, con le Silver Stocks. La vendetta dei mercati con… - roughnuances : RT @AndreaVenanzoni: GameStop è solo l'inizio. Adesso si comincia a ballare, sul serio, con le Silver Stocks. La vendetta dei mercati con… - AndreaVenanzoni : GameStop è solo l'inizio. Adesso si comincia a ballare, sul serio, con le Silver Stocks. La vendetta dei mercati… - yanez_2006 : qua finisce che @NetflixIT ci fa una serie: un mix fra la casa di carta, V per vendetta e wall street. #GameStop -