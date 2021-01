Epic Games Store e l'arma a doppio taglio dei giochi gratis: tutti si registrano, pochi comprano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le statistiche annuali dell'Epic Games Store non dipingono un quadro esattamente eccezionale per quanto riguarda il futuro della piattaforma. Epic ha rivelato diverse statistiche e dati per il suo Store relativi al 2020. Simile alla revisione annuale del 2019, l'azienda ha evidenziato il totale dei giocatori, gli utenti mensili attivi, la spesa dei clienti e così via. Inizialmente, i numeri sembrano buoni, con una crescita in ogni area. Nel 2020, Epic Store ha contato oltre 160 milioni di clienti, rispetto ai 108 milioni dell'anno precedente. Solo nel mese di dicembre, Epic ha registrato oltre 56 milioni di utenti attivi mensilmente. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le statistiche annuali dell'non dipingono un quadro esattamente eccezionale per quanto riguarda il futuro della piattaforma.ha rivelato diverse statistiche e dati per il suorelativi al 2020. Simile alla revisione annuale del 2019, l'azienda ha evidenziato il totale dei giocatori, gli utenti mensili attivi, la spesa dei clienti e così via. Inizialmente, i numeri sembrano buoni, con una crescita in ogni area. Nel 2020,ha contato oltre 160 milioni di clienti, rispetto ai 108 milioni dell'anno precedente. Solo nel mese di dicembre,ha registrato oltre 56 milioni di utenti attivi mensilmente. Leggi altro...

