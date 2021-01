Elisabetta Gregoraci | operata d’urgenza dopo il GF Vip | “Una cosa delicata” Lo svela solo ora

(Di venerdì 29 gennaio 2021), in questi ultimi mesi abbiamo imparato ad aspettarci sempre i colpi di scena più disparati quando si parla di lei. Soprattuto con l’ingresso della showgirl nella casa hanno iniziato a fioccare notizie di ogni genere sul suo conto con un focus particolare sulla sua sfera intima, le sue relazioni e la travagliata relazione con Pierpaolo Pretelli. Questa volta ci allontaniamo dal solito gossip ‘amoroso’ per parlare di un’importante sfida chesi è trovata ad affrontare nelle scorse settimane. È proprio lei a discutere i dettagli durante la prossima ospitata negli studi di Verissimo (in compagnia dell’inseparabile sorella Marzia). Si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento subitola sua uscita dalla casa più spiata ...

, l'intervento in gran segretoE ancora, ospiti del talk show: l'attrice Matilde Gioli e per la prima volta insieme in tvcon sua sorella Marzia. Infine, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua ...A Verissimo Elisabetta Gregoraci ha confessato di essersi dovuta operare per un polipo all’utero. La madre della conduttrice è scomparsa dopo aver lottato contro un tumore, e lei ha raccontato le sue ...Elisabetta Gregoraci lo racconta a Verissimo: ha subito un intervento d'urgenza subito dopo l'uscita dalla casa del GF Vip ...