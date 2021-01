C’è Posta per Te, gli ospiti del 30 gennaio: arriva Gianni Morandi e un calciatore chiacchieratissimo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani sabato 30 gennaio 2021, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’è Posta per Te. Maria De Filippi è pronta ad accogliere tanti protagonisti con storie emozionanti e difficili. Apriranno tutti la busta? Vi anticipiamo subito che ci saranno degli ospiti speciali in questo nuovo appuntamento con il programma di Mediaset. Grande attesa questa settimana per gli ospiti della puntata in onda il 30 gennaio. Lo scorso sabato Maria de Filippi e C’è Posta per te hanno fatto un nuovo record di ascolti con oltre il 30% di share! Succederà anche questa settimana? Tra le storie di un regalo ritroveremo il cantante Gianni Morandi e il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo che non sarà da solo. Zaniolo arriverà nello studio di C’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) Domani sabato 302021, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’èper Te. Maria De Filippi è pronta ad accogliere tanti protagonisti con storie emozionanti e difficili. Apriranno tutti la busta? Vi anticipiamo subito che ci saranno deglispeciali in questo nuovo appuntamento con il programma di Mediaset. Grande attesa questa settimana per glidella puntata in onda il 30. Lo scorso sabato Maria de Filippi e C’èper te hanno fatto un nuovo record di ascolti con oltre il 30% di share! Succederà anche questa settimana? Tra le storie di un regalo ritroveremo il cantantee il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo che non sarà da solo. Zaniolo arriverà nello studio di C’è ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - sportli26181512 : Zaniolo a 'C'è posta per te': sarà ospite di Maria De Filippi insieme a sua madre: Zaniolo a 'C'è posta per te': sa… - SalamidaFabio : @ivanscalfarotto @albertoinfelise Io invece penso - Cosa c’entra la politica estera? Quella di Renzi è una consulen… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo, 'C'è posta per te': il giallorosso sarà ospite di Maria De Filippi. - Gazzetta_it : #Zaniolo, 'C'è posta per te': il giallorosso sarà ospite di Maria De Filippi. -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Mercato Globale Delle Proteine Naturali In Polvere | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay