Belli i tempi in cui Renzi twittava contro i Paesi senza libertà e democrazia (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è un Matteo Renzi politico e uno confeRenziere. Il primo è lo stesso che aveva annunciato il ritiro dalla politica dopo la sconfitta al Referendum Costituzionale del 2016. Il secondo è l’uomo di successo richiamato dalle sirene internazionali per i suo convegni e le conferenze in giro per il Mondo, con particolare attenzione e dedizione in Medio Oriente. Il primo è lo stesso che nel 2019 twittava ferocemente contro il governo italiano (all’epoca era il Conte-1, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega) per la solidarietà espressa nei confronti di Maduro in Venezuela. Il secondo, invece, è quello che esprime profonda ammirazione nei confronti del principe Mohammad bin Salman, ‘dimenticando’ come in Arabia Saudita le libertà (in particolare quelle che riguardano la stampa e l’espressione del pensiero) ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è un Matteopolitico e uno confeere. Il primo è lo stesso che aveva annunciato il ritiro dalla politica dopo la sconfitta al Referendum Costituzionale del 2016. Il secondo è l’uomo di successo richiamato dalle sirene internazionali per i suo convegni e le conferenze in giro per il Mondo, con particolare attenzione e dedizione in Medio Oriente. Il primo è lo stesso che nel 2019ferocementeil governo italiano (all’epoca era il Conte-1, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega) per la solidarietà espressa nei confronti di Maduro in Venezuela. Il secondo, invece, è quello che esprime profonda ammirazione nei confronti del principe Mohammad bin Salman, ‘dimenticando’ come in Arabia Saudita le(in particolare quelle che riguardano la stampa e l’espressione del pensiero) ...

Ale_Fedele_ : È arrivato quel momento della vita in cui prevale un unico pensiero costante: 'che belli i tempi delle superiori' - barrycrumpp : @mytoxichearts cazzo fortnite no; è insieme a Minecraft, il gioco che non sopporto. i tempi belli erano quelli in… - sonodanpo : Vi spammo le storie di me il mio topino in tempi belli - Jessica26650488 : Belli i tempi quando a quest’ora contavamo i shot di gocce di eli #gregorelli - maddhijsdeligt : Una volta Luca Fausto Momblano non solo mi seguiva, ma mi cagava. Rispondeva ai miei tweet sui Nirvana e sugli Smas… -

Ultime Notizie dalla rete : Belli tempi Mostra a Milano: Tempi terribili-Libri belli. L'educazione dei bimbi ai tempi di Lenin malpensa24.it Capestrano. Ecco il “mammoccio” più bello d’Italia

Ci fermiamo nel borgo di Capestrano per una tappa breve, ma molto speciale. Parcheggiamo l’auto in piazza e facciamo due passi nel centro storico che ruota attorno al bellissimo Castello Piccolomini.

Alessandra Amoroso, ve la ricordate ai tempi di Amici? Notate le differenze

Alessandra Amoroso è oggi una delle cantanti più amate, ma ve le ricordate ai tempi ai 'Amici'? L'incredibile cambiamento ...

Ci fermiamo nel borgo di Capestrano per una tappa breve, ma molto speciale. Parcheggiamo l’auto in piazza e facciamo due passi nel centro storico che ruota attorno al bellissimo Castello Piccolomini.Alessandra Amoroso è oggi una delle cantanti più amate, ma ve le ricordate ai tempi ai 'Amici'? L'incredibile cambiamento ...