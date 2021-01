Ancora un crollo ad Afragola, il sindaco Grillo: “Basta scaricabarile!” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesimo crollo ad Afragola. Ad esattamente 20 giorni da quello che ha interessato lo stabile tra via Plebiscito e via del rosario, a qualche decina di metri di distanza ieri sera, intorno alle 18:30 ne è crollato un altro. Si tratta, anche in questo caso, di uno stabile abbandonato da anni che si trovava in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesimoad. Ad esattamente 20 giorni da quello che ha interessato lo stabile tra via Plebiscito e via del rosario, a qualche decina di metri di distanza ieri sera, intorno alle 18:30 ne è crollato un altro. Si tratta, anche in questo caso, di uno stabile abbandonato da anni che si trovava in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

