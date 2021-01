Amazon può rientrare in corsa per la Serie A: ecco il pacchetto 1bis (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Le strade del Signore sono sempre infinite”. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato ieri, durante la conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club, la possibilità che Amazon potesse rientrare in corsa per i diritti tv della Serie A. La mancata offerta da parte del colosso di Jeff Bezos è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Le strade del Signore sono sempre infinite”. Così l’amministratore delegato della LegaA Luigi De Siervo ha commentato ieri, durante la conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club, la possibilità chepotesseinper i diritti tv dellaA. La mancata offerta da parte del colosso di Jeff Bezos è L'articolo

ribaudo_rosario : RT @simona2553: Qualcuna può aiutarmi a capire dove comprare il vinile x piacere Xké su Amazon non esiste #pezzodicuore - sportli26181512 : #Media #Notizie Amazon può rientrare in corsa per la Serie A: ecco il pacchetto 1bis: “Le strade del Signore sono s… - TuttoVietnam : 'Dien Bien Phu', l'opera dell'influente fumettista Daisuke Nishijima, sarà disponibile in italiano dal 4 febbraio g… - GFucci58 : RT @simona2553: Qualcuna può aiutarmi a capire dove comprare il vinile x piacere Xké su Amazon non esiste #pezzodicuore - AlbertoCamerra : La figlia della Regina d’Inghilterra può fidarsi di un'avventuriera astuta, supportata da un Meccano Cane, per salv… -