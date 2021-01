«A scuola sì, ma non così»: studenti in corteo in venti città (Di sabato 30 gennaio 2021) «Nella maggior parte delle regioni italiane le scuole superiori hanno riaperto, ma in condizioni drammatiche per la sicurezza di studenti e lavoratori, con le classi pollaio, i trasporti sovraffollati e con l’assenza di un adeguato tracciamento dei contagi». È la denuncia che ha portato ieri alla mobilitazione degli studenti in più di 20 città italiane da Roma a Torino, passando per Milano e Catania. «La Didattica a distanza non è la soluzione a questa situazione in quanto aumenta le barriere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) «Nella maggior parte delle regioni italiane le scuole superiori hanno riaperto, ma in condizioni drammatiche per la sicurezza die lavoratori, con le classi pollaio, i trasporti sovraffollati e con l’assenza di un adeguato tracciamento dei contagi». È la denuncia che ha portato ieri alla mobilitazione degliin più di 20italiane da Roma a Torino, passando per Milano e Catania. «La Didattica a distanza non è la soluzione a questa situazione in quanto aumenta le barriere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

