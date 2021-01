Trucco: come usare la matita bianca per avere uno sguardo più intenso (Di giovedì 28 gennaio 2021) La matita bianca , o color burro, è un alleato beauty ancora poco usato ma dalle enormi potenzialità: può essere utilizzato, infatti, per dare profondità allo sguardo e far apparire l'occhio più ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) La, o color burro, è un alleato beauty ancora poco usato ma dalle enormi potenzialità: può essere utilizzato, infatti, per dare profondità alloe far apparire l'occhio più ...

Ultime Notizie dalla rete : Trucco come Trucco: come usare la matita bianca per avere uno sguardo più intenso Quotidiano.net Le occhiaie ora sono cool: su TikTok spopolano i tutorial per “disegnarle” con il make up

Il trend di disegnare le occhiaie finte con il rossetto è partito dalla tiktoker Sara Carstens ed è subito diventato virale: ai suoi quasi due ...

Trucco: come usare la matita bianca per avere uno sguardo più intenso

Ingrandisce gli occhi e fa apparire lo sguardo più luminoso e profondo: scopriamo come usare la matita bianca quando ci si trucca ...

