Trost vola a 1 | 93 a Udine | balzo di fiducia verso Tokyo E' sempre Mahuchikh - show

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessiaricomincia da un metro e 93. A, al meeting internazionale di salto in alto Udin Jump Development, l'azzurra è alle spalle della sola Yaroslava, 19enne argento iridato a ...

Quotidiano.net

Udine, per un giorno, torna capitale del salto in alto mondiale. Sotto il tetto del Palaindoor Ovidio Bernes (rigorosamente a porte chiuse), al terzo Udin Jump Development, c’è l’ucraina Yaroslava Mah ...UDINE Disciplina nobile dell’atletica leggera, il salto in alto dà ulteriore lustro al capoluogo friulano. Merito di “Udin jump development”, meeting indoor dedicato alla specialità che oggi tornerà, ...