Tommaso Zorzi all'Isola dei Famosi? I rumors sulla sua possibile partecipazione: ecco cosa farà (Di giovedì 28 gennaio 2021) Presenza fondamentale del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi potrebbe continuare la sua carriera televisiva nel mondo dei reality show. Secondo le voci di corridoio, all'istrionico influencer sarebbe ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Presenza fondamentale del Grande Fratello Vip,potrebbe continuare la sua carriera televisiva nel mondo dei reality show. Secondo le voci di corridoio, all'istrionico influencer sarebbe ...

pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso difende il suo amato Tommaso Zorzi a #Pomeriggio5! Anche lei è team #tzvip ?? - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - stravozt : RT @Daniela_chuck: sono fiera di poter dire di aver visto tommaso zorzi esordire come conduttore televisivo, sono emozionatissima, tra 10 a… - aykaakay : RT @guestofworld_: Tommaso Zorzi, 25 anni, ha ideato e messo in piedi un intero show, curato nei minimi dettagli. Ha permesso ai suoi compa… -