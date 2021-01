Sanremo 2021, Franceschini: “Niente pubblico, neanche figuranti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Niente pubblico a Sanremo, nemmeno figuranti. Il nuovo colpo di scena è un tweet del ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini: “Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Così quello che fino ad oggi sembrava scontato ora non lo è più: secondo le parole del ministro il teatro Ariston sarà completamente vuoto. Franceschini ha citato il messaggio del ministro della salute Roberto Speranza, che ieri ha chiesto al Comitato tecnico scientifico “un protocollo di sicurezza per artisti e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021), nemmeno. Il nuovo colpo di scena è un tweet del ministro di Beni culturali e Turismo, Dario: “Il Teatro Ariston di #è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il, pagante, gratuito o di, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Così quello che fino ad oggi sembrava scontato ora non lo è più: secondo le parole del ministro il teatro Ariston sarà completamente vuoto.ha citato il messaggio del ministro della salute Roberto Speranza, che ieri ha chiesto al Comitato tecnico scientifico “un protocollo di sicurezza per artisti e ...

