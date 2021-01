Sanremo 2021 | Fimi | “Pronto il nostro protocollo di sicurezza | ora lo sottoporremo a Cts e Rai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il Consiglio Direttivo della Federazione Industria Musicale Italiana ha adottato oggi formalmente ildipredisposto da Afi,e Pmi con le linee guida che saranno seguite dalle case discografiche al Festival di“. Ad annunciarlo è la stessache in una nota pubblicata proprio mentre infiamma il dibattito sul destino della kermesse musicale in programma dal 2 al 6 marzo. “Ilsarà diffuso a tutti i media, operatori, istituzioni ed albergatori nei prossimi giorni – prosegue la– consentendo a tutti i soggetti coinvolti di adeguare le misure diagli standard più elevati in occasione dei rapporti con l’industria discografica durante la manifestazione. Ilpotrà essere ...