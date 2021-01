Roma, via libera alle visite mediche per El Shaarawy: scaduti i 21 giorni di isolamento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy si appresta finalmente a diventare un nuovo giocatore della Roma. Per l’italiano di origini egiziane si tratta di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia giallorossa prima di andare in Cina, e la trattativa si era improvvisamente complicata per via della sua positività al coronavirus. Per fortuna del Faraone, sono scaduti i 21 giorni di isolamento obbligatorio e, anche in assenza di un ulteriore tampone negativo, potrà sottoporsi alle visite di rito a Villa Stuart per poi firmare col club. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stephan Elsi appresta finalmente a diventare un nuovo giocatore della. Per l’italiano di origini egiziane si tratta di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia giallorossa prima di andare in Cina, e la trattativa si era improvvisamente complicata per via della sua positività al coronavirus. Per fortuna del Faraone, sonoi 21diobbligatorio e, anche in assenza di un ulteriore tampone negativo, potrà sottoporsidi rito a Villa Stuart per poi firmare col club. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Roma via Roma: via libera alla riforestazione di villa Ada - Lazio Agenzia ANSA Da Montella-Capello a Panucci-Spalletti: ecco come Fonseca e Dzeko possono evitare di far male alla Roma

Nel caso di Edin Dzeko e Paulo Fonseca diciamo che le discussioni hanno radici profondo e sono sfociate col tempo nel peggiore dei litigi. Andiamo a vedere gli storici scontri a Trigoria e cosa hanno ...

Maxxi Museo nazionale delle arti, a Roma il Concorso internazionale Video Essay Film Festival (Veff)

Al via la prima edizione del Video Essay Film Festival, il concorso internazionale aperto a studenti universitari, accademie e scuole di cinema di tutto il mondo.La prima edizione del Video Essay Film ...

