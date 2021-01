“Noi contrari al Conte ter, serve un premier europeista e riformatore”, afferma la Bonino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le Autonomie, così come gli Europeisti (ma era previsto nella ‘conta’), hanno rinnovato il loro appoggio a Conte. E se Renzi ribadisce che è il caso di affidarsi al Capo dello Stato, l’ex premier è rimasto amareggiato ‘dall’andata e ritorno’ di Vitali che, stamane, dopo aver dichiarato di voler lasciare Forza Italia per approdare sulla sponda apposta, poco dopo ci ha ripensato. Dunque, come dicevamo, allo stato dei fatti, l’attuale maggioranza non sembra essere ancora riuscita a catalizzare su di essa l’adesione sperata. Nel frattempo al Quirinale si susseguono le consultazioni e, poco fa, è stata la volta di Emma Bonino. Bonino: “Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale premier” “Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale presidente del Consiglio, perché ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le Autonomie, così come gli Europeisti (ma era previsto nella ‘conta’), hanno rinnovato il loro appoggio a. E se Renzi ribadisce che è il caso di affidarsi al Capo dello Stato, l’exè rimasto amareggiato ‘dall’andata e ritorno’ di Vitali che, stamane, dopo aver dichiarato di voler lasciare Forza Italia per approdare sulla sponda apposta, poco dopo ci ha ripensato. Dunque, come dicevamo, allo stato dei fatti, l’attuale maggioranza non sembra essere ancora riuscita a catalizzare su di essa l’adesione sperata. Nel frattempo al Quirinale si susseguono le consultazioni e, poco fa, è stata la volta di Emma: “Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale” “Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale presidente del Consiglio, perché ...

