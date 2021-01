Napoli-Spezia | Acampora gol del 4-2 | palla deviata da Manolas VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Locontinua a crederci. Dopo la rete di Gyasi, arriva anche il 4-2 a firma di. Con unapparentemente addormentatosi in questa ripresa, gli ospiti sfruttano due disattenzioni per dimezzare lo svantaggio. Erroraccio di Koulibaly al limite dell’area che avvantaggiache conclude in porta e con la deviazione fortuita ditrova la rete. SportFace.