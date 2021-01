Napoli: reddito cittadinanza a camorristi, sequestri per oltre 1 milione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli , coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dalle prime ore dell’alba,500 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali diNord, Nola...

Campania. Percepivano indebitamente reddito di cittadinanza, operazione della Guardai di Finanza

