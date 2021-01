MotoGP e SBK unite dal cross: allenamento congiunto per Dovizioso, Miller e Rinaldi (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'attività in pista continua a latitare sia per i piloti MotoGP che Superbike, ma a questa si sostituisce spesso e volentieri quella sulla terra battuta. Il cross è da sempre una delle discipline più ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'attività in pista continua a latitare sia per i pilotiche Superbike, ma a questa si sostituisce spesso e volentieri quella sulla terra battuta. Ilè da sempre una delle discipline più ...

Presenti al Motocross Park di Rivarolo anche Lorenzo Baldassari, Xavi Vierge, Marcel Schrotter, Josep Garcia e Alex Salvini. In attesa dei vari start della stagione, la terra accoglie tutti i piloti ...

Ducati: test a Jerez con tutti i suoi piloti: Pirro sulla Desmosedici, gli altri sulla Panigale V4S

L’appuntamento è per il 10 e 11 febbraio sul circuito spagnolo che ospiterà anche la quarta tappa del mondiale. Solo Pirro, però, potrà lavorare allo sviluppo della MotoGP ...

