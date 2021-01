Ladispoli: una statua di Caravaggio sul lungomare di Marina di Palo (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Prendiamo atto con soddisfazione che i cittadini di Ladispoli sono al fianco dell’amministrazione comunale e dell’associazione Sui passi di Caravaggio nel progetto di rivendicazione dello sbarco a Palo e forse della morte del grande pittore sulle nostre sponde. La posa di una statua di Caravaggio sul lungomare Marina di Palo sarà un ulteriore ed importante tassello per rinsaldare il legame tra Ladispoli e Michelangelo Merisi”. Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta della proposta presentata da un artista locale di realizzare a proprie spese una statua dedicata a Caravaggio nel luogo dove sbarco a luglio del 1610. “Abbiamo accettato con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Prendiamo atto con soddisfazione che i cittadini disono al fianco dell’amministrazione comunale e dell’associazione Sui passi dinel progetto di rivendicazione dello sbarco ae forse della morte del grande pittore sulle nostre sponde. La posa di unadisuldisarà un ulteriore ed importante tassello per rinsaldare il legame trae Michelangelo Merisi”. Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta della proposta presentata da un artista locale di realizzare a proprie spese unadedicata anel luogo dove sbarco a luglio del 1610. “Abbiamo accettato con ...

CorriereCitta : Ladispoli: una statua di Caravaggio sul lungomare di Marina di Palo - blumenkohlsuppe : Chi l'ha visto su Twitter. Gino, macellaio de Ladispoli, intervistato con sottotitoli. Tutto Ok Alto Atesino di mad… - Tiburnoofficial : Falsa partenza per l’Andrea Doria E’ iniziata con una sconfitta contro il team di Ladispoli la nuova - 100cellae : “Giorno della Memoria”: una messaggio di Liliana Segre alla sezione ANPI di Cerveteri e Ladispoli - Terzobinarioit : Pertini di Ladispoli occupato per una notte -