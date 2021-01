La truffa del ' Caro nipote' di cui sono rimaste vittime decine di anziani

Leggi su agi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - La polizia di Stato di Novara sta eseguendo in queste ore arresti e perquisizioni personali e locali, a Novara e provincia, nei confronti di un'associazione a delinquere, a carattere transnazionale, dedita alla realizzazione di truffe aggravate nei confronti di persone anziane e vulnerabili. L'attività di indagine, condotta dai poliziotti della squadra mobile, ha accertato che il gruppo criminale, con sede logistica in Polonia e centrale operativa a Novara, si è reso responsabile di oltre 50 truffe nelle province di Novara, Vercelli, Como e in territorio elvetico. Le truffe venivano realizzate con il noto metodo del '' simulando incidenti inesistenti o familiari in pericolo di vita per infezione da Covid-19. In pratica, il modus operandi attuato dall'associazione a delinquere, era di tipo seriale, ed agiva sulla vulnerabilità e sulla ...