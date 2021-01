Kristen Stewart sarà una perfetta Lady D in “Spencer” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le riprese del biopic su Lady Diana Frances Spencer sono appena iniziate. E la prima foto che ci arriva dal set ritrae una Kristen Stewart in rosso e più che mai a suo agio negli abiti della meravigliosa principessa. Molte testate hanno sottolineato la somiglianza tra l’attrice e Lady D, e noi non possiamo che unirci al coro. Alla regia troviamo il cileno Pablo Larraín (Tony Manero, Jackie), regista tanto apprezzato quanto spesso snobbato. Che cosa racconterà il suo prossimo film? Kristen Stewart – Photo Credits: Cultura a coloriKristen Stewart si mette ancora alla prova L’attrice, salita alla ribalta, come tutti sappiamo, per il ruolo nella Twilight Saga, negli anni si è reinventata molte volte. Oltre ad essere ormai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le riprese del biopic suDiana Francessono appena iniziate. E la prima foto che ci arriva dal set ritrae unain rosso e più che mai a suo agio negli abiti della meravigliosa principessa. Molte testate hanno sottolineato la somiglianza tra l’attrice eD, e noi non possiamo che unirci al coro. Alla regia troviamo il cileno Pablo Larraín (Tony Manero, Jackie), regista tanto apprezzato quanto spesso snobbato. Che cosa racconterà il suo prossimo film?– Photo Credits: Cultura a colorisi mette ancora alla prova L’attrice, salita alla ribalta, come tutti sappiamo, per il ruolo nella Twilight Saga, negli anni si è reinventata molte volte. Oltre ad essere ormai ...

