Incendiò la casa del vicino invalido con un complice che morì ustionato, 57enne in manette (Di giovedì 28 gennaio 2021) I carabinieri hanno arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo (MI) un 57enne accusato di circonvenzione d'incapace e tentato omicidio aggravato. L'uomo, italiano residente a Cinisello Balsamo, pregiudicato, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale di Monza

