Il Paradiso delle signore trama 29 gennaio: Cosimo cambia idea sul matrimonio con Gabriella (Di giovedì 28 gennaio 2021) La puntata di venerdì 29 gennaio del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da un inaspettato dietrofront da parte di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo deciderà di cambiare idea sull’accordo con Cosimo. Il giovane, allora, preso dall’entusiasmo, prenderà un’importante decisione in merito al matrimonio con Gabriella. Vittorio, invece, farà una sorpresa a sua cognata, mentre Clelia sarà al centro di forti pettegolezzi inerenti la sua gravidanza. trama 29 gennaio: Cosimo cambia idea sulle nozze La trama del 29 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Federico ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 28 gennaio 2021) La puntata di venerdì 29delsarà caratterizzata da un inaspettato dietrofront da parte di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo deciderà diresull’accordo con. Il giovane, allora, preso dall’entusiasmo, prenderà un’importante decisione in merito alcon. Vittorio, invece, farà una sorpresa a sua cognata, mentre Clelia sarà al centro di forti pettegolezzi inerenti la sua gravidanza.29sulle nozze Ladel 29delrivela che Federico ...

regole_senza : @fabiofabbretti 'approfitta poco' non si può leggere... ?????? P.S. menzionerei anche il FLOP de 'il paradiso delle nonne'... - edser_manips : @gitmehandemiyy_ Il fatto è che - per quanto quelli a sinistra non siano per niente gli #EdSer - se dovessi sceglie… - rita_virgili : RT @rita_virgili: PDS Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap - - rita_virgili : PDS Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap -… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 gennaio: Vittorio sorprende Beatrice - #Paradiso #delle #Signore… -