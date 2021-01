Il Paradiso delle Signore cambia orario, ecco quando andrà in onda (Di giovedì 28 gennaio 2021) In seguito alle ultime vicissitudini politiche la Rai ha deciso di cambiare la sua programmazione pomeridiana. Infatti, giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio 2021 Il Paradiso delle Signore non andrà in onda al solito orario delle 15.55. La soap opera ambientata negli Anni Sessanta verrà trasmessa alle ore 15 per dare poi spazio alle 15.50 allo speciale del Tg1 che andrà avanti fino a L’Eredità con Flavio Insinna. Come non perdersi ogni puntata de Il Paradiso delle Signore Il cambiamento della messa in onda de Il Paradiso delle Signore, dovrebbe interessare solo le giornate di giovedì 28 gennaio e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) In seguito alle ultime vicissitudini politiche la Rai ha deciso dire la sua programmazione pomeridiana. Infatti, giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio 2021 Ilnoninal solito15.55. La soap opera ambientata negli Anni Sessanta verrà trasmessa alle ore 15 per dare poi spazio alle 15.50 allo speciale del Tg1 cheavanti fino a L’Eredità con Flavio Insinna. Come non perdersi ogni puntata de IlIlmento della messa inde Il, dovrebbe interessare solo le giornate di giovedì 28 gennaio e ...

