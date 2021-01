Il giudice della sentenza sui diritti Mediaset scrive al Fatto: “Palamara sui processi a Berlusconi dice il falso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Affermazioni inveritiere, suggestive, allusive che prospettano una falsa rappresentazione della realtà e delle quali Palamara dovrà rispondere davanti ai giudici”. Lo scrive in una lunga lettera al Fatto quotidiano il magistrato Antonio Esposito replicando all’ex collega Luca Palamara. Il giudice del processo sui diritti Mediaset ha replicato a quanto riportato nel libro intervista Il Sistema di Alessandro Sallusti. Il giudice Esposito annuncia querela contro Palamara Palamara svela aspetti inediti della magistratura italiana e solleva dubbi anche sulla sentenza di assoluzione del magistrato napoletano da parte del Csm. Un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Affermazioni inveritiere, suggestive, allusive che prospettano una falsa rappresentazionerealtà e delle qualidovrà rispondere davanti ai giudici”. Loin una lunga lettera alquotidiano il magistrato Antonio Esposito replicando all’ex collega Luca. Ildel processo suiha replicato a quanto riportato nel libro intervista Il Sistema di Alessandro Sallusti. IlEsposito annuncia querela controsvela aspetti ineditimagistratura italiana e solleva dubbi anche sulladi assoluzione del magistrato napoletano da parte del Csm. Un ...

Radio1Rai : #InaugurationDay Il momento storico in cui la vicepresidente #KamalaHarris presta giuramento nelle mani della giudi… - rtl1025 : ???? Bandiera degli Stati Uniti #KamalaHarris giura e diventa la prima #vicepresidente donna, di origini afroamerican… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Ibrahimovic e #Lukaku a rischio squalifica? Gazzetta: 'Cosa filtra dal Giudice' ? - SOSFanta : ?? #Ibrahimovic e #Lukaku a rischio squalifica? Gazzetta: 'Cosa filtra dal Giudice' ? - AScribellito : RT @Buttial59: In mia dichiarazione per @AiseStampa non potevo non ricordare l’eroico Maresciallo Vincenzo Giudice, MOVM, alla cui memoria… -

Ultime Notizie dalla rete : giudice della Caso Gregoretti, il giudice a Palazzo Chigi. Conte interrogato come testimone al processo contro Matteo Sa... La Repubblica Scuola, 700 bus in più: così riaprono le superiori al 50 per cento

Bus a prova di virus. Il primo obiettivo per la sfida costituita dalla riapertura, lunedì prossimo, delle scuole superiori al 50% è questo. «Riapriamo con preoccupazione - dice senza girarci intorno i ...

Appendino, la delusione dopo il verdetto: «Fare il sindaco è da martire Sono proprio demotivata»

Lo sfogo di Appendino dopo la condanna per disastro, omicidio e lesione colpose per i fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017. Solidarietà dagli altri primi cittadini: noi capri espiatori ...

Bus a prova di virus. Il primo obiettivo per la sfida costituita dalla riapertura, lunedì prossimo, delle scuole superiori al 50% è questo. «Riapriamo con preoccupazione - dice senza girarci intorno i ...Lo sfogo di Appendino dopo la condanna per disastro, omicidio e lesione colpose per i fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017. Solidarietà dagli altri primi cittadini: noi capri espiatori ...