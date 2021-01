Hai i brufoli? Prova questa maschera naturale veloce ed efficace! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Combatti ogni giorno con brufoli e pelle impura? Scopri come preparare un’eccezionale maschera naturale con soltanto due ingredienti. Pelle impura e brufoletti sono una problematica che affligge diverse persone, non sempre soltanto giovanissime. La pelle grassa ed in generale impura, necessita di cure e trattamenti specifici e non sempre quelli più costosi sono i più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Combatti ogni giorno cone pelle impura? Scopri come preparare un’eccezionalecon soltanto due ingredienti. Pelle impura e brufoletti sono una problematica che affligge diverse persone, non sempre soltanto giovanissime. La pelle grassa ed in generale impura, necessita di cure e trattamenti specifici e non sempre quelli più costosi sono i più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Hai brufoli Hai i brufoli? Prova questa maschera naturale veloce ed efficace! CheDonna.it Come eliminare l’acne dal viso: i cerotti idrocolloidali per le vesciche virali su TikTok

Eliminare l’acne dal viso è la priorità di chiunque abbia sperimentato brufoli e imperfezioni. La soluzione? Arriva da TikTok ed è a base di cerotti ...

Leni Klum mette in mostra i brufoli: la figlia di Heidi è simbolo di body positivity

Leni Klum ha 16 anni ed è la figlia che Heidi Klum ha avuto dalla relazione con Flavio Briatore. Come molti ragazzi della sua età, soffre di acne ma non sente la necessità di nasconderlo. Sui social h ...

