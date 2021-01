Gregoretti | legali parte civile a P Chigi | su tavolo corrispondenza Conte-Salvini**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Produrremo delle lettere ditrae Salvini e anche un cd con una trascrizione. Abbiamo una griglia molto fitta di domande da fare a, penso che l'udienza durerà un paio d'ore”. Così Daniela Ciancimino, legale di Legambiente nazionale e Sicilia, all'arrivo a Palazzodove il premier Giuseppesta tenendo la sua deposizione come persona informata sui fatti in merito al caso Gregoretti. “Noi avvocati delle parti civili abbiamo costituito un collegio difensivo - spiega la legale- Nelle lettere c'è latra il premier e l'ex ministro dell'Interno in occasione del successivo evento Sar sul caso Open Arms che poi sarebbe poi successo 15 giorni dopo la Gregoretti. Si tratta di una serie di lettere molto molto ...