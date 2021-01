Governo, Tabacci (Centro Democratico): “Conte unico punto d’equilibrio possibile in questa legislatura” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Serve una maggioranza stabile che guarda all’Europa. Un reincarico a Conte ci sembra necessario, in quanto unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella che si è dimostrato capace di iniziative adeguate”. Lo ha detto Bruno Tabacci di Centro Democratico dopo l’incontro con il presidente Mattarella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Serve una maggioranza stabile che guarda all’Europa. Un reincarico aci sembra necessario, in quantodi equilibrioin. Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella che si è dimostrato capace di iniziative adeguate”. Lo ha detto Brunodidopo l’incontro con il presidente Mattarella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

