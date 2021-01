Giochi gratis PS Plus di Febbraio 2021, grandi regali su PS4 e PS5 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il mese di gennaio di questo nuovo anno è pronto ad andare agli annali, e questo vuol dire che è il momento di fare la conoscenza con i nuovi Giochi gratis PS Plus. Un frangente sempre particolarmente atteso dagli abbonati al servizio targato Sony. Che sborsano soldi sì per giocare al multiplayer online dei propri titoli preferiti, ma al contempo possono approfittare anche di una selezione di titoli ad hoc. Parliamo della Instant Game Collection, la raccolta di Giochi gratis di PS Plus, che mensilmente offre una manciata di perle intriganti agli utenti. Chiaramente non tutti i mesi sono stati forieri di titoli di primissimo rilievo, ma questo non vuol dire di certo che la qualità scarseggi. Non esistono solo i cosiddetti “tripla A”, con il mondo degli indie che sa regalare ben più ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il mese di gennaio di questo nuovo anno è pronto ad andare agli annali, e questo vuol dire che è il momento di fare la conoscenza con i nuoviPS. Un frangente sempre particolarmente atteso dagli abbonati al servizio targato Sony. Che sborsano soldi sì per giocare al multiplayer online dei propri titoli preferiti, ma al contempo possono approfittare anche di una selezione di titoli ad hoc. Parliamo della Instant Game Collection, la raccolta didi PS, che mensilmente offre una manciata di perle intriganti agli utenti. Chiaramente non tutti i mesi sono stati forieri di titoli di primissimo rilievo, ma questo non vuol dire di certo che la qualità scarseggi. Non esistono solo i cosiddetti “tripla A”, con il mondo degli indie che sa regalare ben più ...

GamingToday4 : PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di Febbraio - videogamingbot : RT @GGalaxyit: Ecco i giochi di PlayStation Plus di Febbraio 2021. #PlayStation5 #Playstation #PlayStationPlus #PlayStationTrophy #Playsta… - GGalaxyit : Ecco i giochi di PlayStation Plus di Febbraio 2021. #PlayStation5 #Playstation #PlayStationPlus #PlayStationTrophy… - GGalaxyit : PlayStation Plus: i giochi gratis di febbraio 2021, scritto da NickAlbrizz. - tecnoandroidit : Android regala 6 app e giochi a pagamento gratis sul Play Store - Android può risultare un paradiso per tutti colo… -