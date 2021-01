Germania, inflazione in forte accelerazione a gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Torna in positivo l’inflazione in Germania a gennaio dopo aver accusato l’impatto della pandemia e del taglio IVA. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,8%, rispetto al +0,5% del mese precedente, risultando superiori alle attese degli analisti (+0,4%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +1% rispetto al -0,3% di dicembre e si confronta con il +0,7% del consensus. L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +1,4%, contro il +0,3% atteso ed il +0,6% precedente, mentre su anno segna una variazione di +1,6%, dopo il -0,7% del mese precedente ed superiore al +0,5% atteso. Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Torna in positivo l’indopo aver accusato l’impatto della pandemia e del taglio IVA. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,8%, rispetto al +0,5% del mese precedente, risultando superiori alle attese degli analisti (+0,4%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +1% rispetto al -0,3% di dicembre e si confronta con il +0,7% del consensus. L’armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +1,4%, contro il +0,3% atteso ed il +0,6% precedente, mentre su anno segna una variazione di +1,6%, dopo il -0,7% del mese precedente ed superiore al +0,5% atteso.

Torna in positivo l'inflazione in Germania a gennaio dopo aver accusato l'impatto della pandemia e del taglio IVA.

