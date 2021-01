Djuricic | “Europa? Ci crediamo Difficile immaginare un Sassuolo senza De Zerbi”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Filip, centrocampista offensivo del, ha parlato così a Sky delmomento dei neroverdi: “È un periodo un po’ma dobbiamo guardare la situazione: abbiamo 30 punti, meno uno dal record e abbiamo fatto il record di gol per il girone di andata. Dobbiamo tornare in forma, le prossime quattro gare possono essere molto importanti”.prima per possesso, ma decima per tiri in porta. Potete impensierire chiunque.“Abbiamo giocato in trasferta contro Inter, Roma, Lazio: hanno provato a giocare in contropiede e questo è un segnale forte, dimostra che siamo una squadra di cui avere paura. Dobbiamo crescere in fiducia, per noi tutti è importante come giochiamo a marzo-aprile, possiamo cambiare la stagione”. L’?“che possiamo ...