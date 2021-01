Diletta Leotta e Can Yaman ancora in hotel per una notte d’amore (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo avvistamento per la coppia più bollente della tv, anche stavolta in un hotel romano. Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso insieme una serata davvero romantica, con cena a lume di candela prima e fuga in camera poi. I loro sorrisi e gli sguardi intensi non sono sfuggiti ai paparazzi del settimanale “Chi”, che ha pubblicato le foto del loro incontro “clandestino”. Entrambi a Roma per impegni di lavoro, Can e Diletta ne hanno approfittato per un breve incontro. Il tempo che trascorrono insieme è sempre troppo poco, ma loro assaporano al massimo ogni attimo di intimità. Lui l’ha aspettata nel ristorante dell’hotel in cui avevano alloggiato anche l’ultima volta, poi hanno cenato insieme a lume di candela. Un pasto rapido per la verità, prima di fuggire in camera. Sono arrivati ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo avvistamento per la coppia più bollente della tv, anche stavolta in unromano.e Canhanno trascorso insieme una serata davvero romantica, con cena a lume di candela prima e fuga in camera poi. I loro sorrisi e gli sguardi intensi non sono sfuggiti ai paparazzi del settimanale “Chi”, che ha pubblicato le foto del loro incontro “clandestino”. Entrambi a Roma per impegni di lavoro, Can ene hanno approfittato per un breve incontro. Il tempo che trascorrono insieme è sempre troppo poco, ma loro assaporano al massimo ogni attimo di intimità. Lui l’ha aspettata nel ristorante dell’in cui avevano alloggiato anche l’ultima volta, poi hanno cenato insieme a lume di candela. Un pasto rapido per la verità, prima di fuggire in camera. Sono arrivati ...

